Фасоль в белом соусе с колбасками. Очень вкусно!

Дорогие друзья, спешу поделиться с вами рецептом настолько вкусной фасоли, что попробовав ее один раз, она станет постоянным гостем на вашей кухне. Вкусная белая фасоль, да еще и ароматными охотничьими колбасками, и все это тушеное с помидорами в собственном соку со специями. Скажите, ну что может быть вкуснее этого сытного и очень вкусного блюда.

Ингредиенты

-Фасоль белая (сухая) — 250-300 грамм;

-Лук — 1 головка;

-Морковь — 1 штука;

-Томаты в собственном соку — 240 грамм;

-Охотничьи колбаски — 4 штуки;

-Подсолнечное масло — для жарки;

-Соль, черный перец горошком, лаврушка, копченая паприка — по вкусу.

Приготовление

1. Для приготовления нашего блюда из фасоли для начала вам нужно будет замочить фасоль на ночь в холодной воде.

2. Когда фасоль простоит ночь в воде, сливаем воду и промываем ее.

3. После чего перекладываем нашу фасоль в кастрюлю и наливаем воду 1:3.

4. Варим до готовности. По времени у вас это займет около часа.

5. Когда фасоль будет готова, сливаем воду.

6. Подготавливаем овощи. Лук чистим, моем и мелко шинкуем кубиками.

7. Морковь чистим, моем и нарезаем кружочками.

8. Колбаски также необходимо очистить от шкурки и нарезать.

9. Лук и морковь обжариваем на растительном масле до золотистого оттенка.

10. Затем туда же добавляем колбаски и специи. Жарим несколько минут и выкладываем томаты вместе с соком.

11. Тушим минуты 3 и добавляем фасоль.

12. Накрываем крышкой и готовим еще 15 минут на медленном огне.

13. Готовое блюдо перед подачей украсьте мелко нарезанной зеленью.