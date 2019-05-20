Фасоль в белом соусе с колбасками. Очень вкусно!

Дорогие друзья, спешу поделиться с вами рецептом настолько вкусной фасоли, что попробовав ее один раз, она станет постоянным гостем на вашей кухне. Вкусная белая фасоль, да еще и ароматными охотничьими колбасками, и все это тушеное с помидорами в собственном соку со специями. Скажите, ну что может быть вкуснее этого сытного и очень вкусного блюда.
Ингредиенты
-Фасоль белая (сухая) — 250-300 грамм;
-Лук — 1 головка;
-Морковь — 1 штука;
-Томаты в собственном соку — 240 грамм;
-Охотничьи колбаски — 4 штуки;
-Подсолнечное масло — для жарки;
-Соль, черный перец горошком, лаврушка, копченая паприка — по вкусу.
Приготовление
1. Для приготовления нашего блюда из фасоли для начала вам нужно будет замочить фасоль на ночь в холодной воде.
2. Когда фасоль простоит ночь в воде, сливаем воду и промываем ее.
3. После чего перекладываем нашу фасоль в кастрюлю и наливаем воду 1:3.
4. Варим до готовности. По времени у вас это займет около часа.
5. Когда фасоль будет готова, сливаем воду.
6. Подготавливаем овощи. Лук чистим, моем и мелко шинкуем кубиками.
7. Морковь чистим, моем и нарезаем кружочками.
8. Колбаски также необходимо очистить от шкурки и нарезать.
9. Лук и морковь обжариваем на растительном масле до золотистого оттенка.
10. Затем туда же добавляем колбаски и специи. Жарим несколько минут и выкладываем томаты вместе с соком.
11. Тушим минуты 3 и добавляем фасоль.
12. Накрываем крышкой и готовим еще 15 минут на медленном огне.
13. Готовое блюдо перед подачей украсьте мелко нарезанной зеленью.