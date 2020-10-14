Идеальное дрожжевое тесто для сладкой выпечки 1
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Идеальное дрожжевое тесто для сладкой выпечки.
Ингредиенты: ✓ молоко 0,5 л ✓ мука 1 кг ✓ сахар 250 г ✓ дрожжи 50 г ✓ масло/маргарин 100 г ✓ масло/маргарин
Удивительные свойства оболочек грецкого ореха 1
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Удивительные свойства оболочек грецкого ореха.
На протяжении нескольких веков грецкие орехи использовались простыми людьми в области медицины.
3 неявные вещи в квартире, которые выдают бедность её владельца. Я проверила свой дом 1
Полезные советы
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3 неявные вещи в квартире, которые выдают бедность её владельца. Я проверила свой дом.
Сегодня поговорим с Вами о трех предметах, находящихся в квартире, которые показывают финансовую нестабильность
Торт Молочная девочка по-новому: домашний рецепт 1
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Торт Молочная девочка по-новому: домашний рецепт.
Сегодня я хочу предложить Вам приготовить торт Молочная девочка. Между коржами и кремом можно добавлять
Простые истины для родителей 1
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Простые истины для родителей.
Во многом наша любовь проявляется в невербальном отношении, но основой всему всегда было и будет общение.
Восемь уроков Будды 1
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Восемь уроков Будды.
Учение от великого духовного наставника, который не нуждается в особом представлении. В переводе «Будда»
Как избавиться от целлюлита в домашних условиях 1
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Как избавиться от целлюлита в домашних условиях?
Потрясающе простой рецепт за короткое время убрал все мои недостатки! Как? Да очень просто!
Заливной пирог на молоке — вкуснее я не ела! Лучше, чем на кефире 1
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Заливной пирог на молоке — вкуснее я не ела! Лучше, чем на кефире!
Самый вкусный пирог, который я ела! Намного вкуснее, чем на кефире! Тесто готовится и вымешивается в
Пять рецептов спасительных эликсиров для здоровья сосудов 1
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Пять рецептов спасительных эликсиров для здоровья сосудов.
Улучшилась память и исчез шум в ушах, давление нормализовалось! Спасительный эликсир для сосудов.
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