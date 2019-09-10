Простой и вкусный заливной пирог с капустой!



Шарлотка с капустой, конечно, не праздничное блюдо. Но лучший рецепт домашней выпечки представить трудно: очень просто, быстро, невероятно вкусно и полезно! К тому же его невозможно испортить – он получится в любом случае, даже у самой неопытной кулинарки.

Все, что вам нужно – половина маленького кочана капусты и пучок укропа для начинки. Все нарезаем и выкладываем сразу в форму для запекания. Тесто состоит из 3 яиц, стакана кефира и стакана муки. Все перемешиваем, добавляем по чайной ложке соли и соды. Выливаем ровным слоем сверху начинки. Ставим на 35-40 минут в духовку на 200С. Все!

Нет ничего проще, вкуснее и полезнее! Сытный, почти диетический, полезный и безумно вкусный пирог готов! Подавать можно на завтрак, обед, ужин, к чаю, компоту, бульону, горячим, холодным, теплым, пока домашние не попросят пощады. А это будет не раньше, чем через пару недель – проверено на личном опыте!